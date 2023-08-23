230 метрів до “пам’ятника” коту Василю: руїни будинку в центрі Дніпра продають за понад 3 млн

Лот опублікували на сайті ДП “СЕТАМ”.
За 3,74 млн гривень продають руїни будинку на земельній ділянці розміром з 0,1 га. Зазначається, що розташована споруда у привабливому місці, за 300 метрів від Січеславської Набережної та пам’ятника котику Василю.
Сам будинок непридатний для життя, тож ціна може здатися завищеною, але майбутній власник може робити з ділянкою все, що завгодно. Тому не виключено, що нею зацікавляться інвестори і тут може вирости нова багатоповерхівка.
Торги заплановані на 6 вересня. Взяти участь у них уже погодилися 7 учасників, їхні заявки очікують на погодження.
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