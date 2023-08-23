Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 230 метрів до “пам’ятника” коту Василю: руїни будинку в центрі Дніпра продають за понад 3 млн

230 метрів до “пам’ятника” коту Василю: руїни будинку в центрі Дніпра продають за понад 3 млн

Сьогодні 21:24
просмотров

У центрі Дніпра на торги виставили занедбану хатинку.

Новости Днепра про 230 метрів до

Лот опублікували на сайті ДП “СЕТАМ”. 

За 3,74 млн гривень продають руїни будинку на земельній ділянці розміром з 0,1 га. Зазначається, що розташована споруда у привабливому місці, за 300 метрів від Січеславської Набережної та пам’ятника котику Василю.

Сам будинок непридатний для життя, тож ціна може здатися завищеною, але майбутній власник може робити з ділянкою все, що завгодно. Тому не виключено, що нею зацікавляться інвестори і тут може вирости нова багатоповерхівка. 

Торги заплановані на 6 вересня. Взяти участь у них уже погодилися 7 учасників, їхні заявки очікують на погодження. 

Новости Днепра про 230 метрів до

Новости Днепра про 230 метрів до

Читайте також:

Новости Днепра про 230 метрів до Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени
Новини Дніпра
Сьогодні 21:58
У Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени

У Дніпрі подекуди ціни на цибулю знову довоєнні. Розповідаємо, чи…

Не втрачають надію: у Дніпрі та області 8 років шукають жінку, яка страждає на хворобу Альцгеймера
Новини Дніпра
Сьогодні 20:03
Не втрачають надію: у Дніпрі та області 8 років шукають жінку, яка страждає на хворобу Альцгеймера

У Дніпропетровській області шукають жінку, яка страждає на втрату пам'яті.

“Втратимо Дніпро та Павлоград”: Зеленський відповів, чому не можна кудись перекидати війська
Новини Дніпра
Сьогодні 19:21
“Втратимо Дніпро та Павлоград”: Зеленський відповів, чому не можна кудись перекидати війська

Днями в американських ЗМІ з'явився аналіз контрнаступу ЗСУ. Неназвані високопосадовці…

У Дніпрі командир взводу розвідки здав до ломбарду військового майна на 500 тис: що саме
Новини Дніпра
Сьогодні 18:41
У Дніпрі командир взводу розвідки здав до ломбарду військового майна на 500 тис: що саме

У Дніпрі військовий викрав майна на 500 тисяч гривень.

Наверх