230 метрів до “пам’ятника” коту Василю: руїни будинку в центрі Дніпра продають за понад 3 млн

У центрі Дніпра на торги виставили занедбану хатинку.

Лот опублікували на сайті ДП “СЕТАМ”.

За 3,74 млн гривень продають руїни будинку на земельній ділянці розміром з 0,1 га. Зазначається, що розташована споруда у привабливому місці, за 300 метрів від Січеславської Набережної та пам’ятника котику Василю.

Сам будинок непридатний для життя, тож ціна може здатися завищеною, але майбутній власник може робити з ділянкою все, що завгодно. Тому не виключено, що нею зацікавляться інвестори і тут може вирости нова багатоповерхівка.

Торги заплановані на 6 вересня. Взяти участь у них уже погодилися 7 учасників, їхні заявки очікують на погодження.

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