Біля “вишок Бойка” в районі Зміїного українські сили підбили російський літак (ВІДЕО)

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Днями Міноборони РФ хвасталося тим, що ніби-то знищило українські катери поблизу острова Зміїного.
Проте, як повідомили в ГУР – це українці підбили російський літак, який атакував українські катери. Винищувач зазнав пошкоджень, тому “із соромом” евакуювався геть.
Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером “Москва – жодної шкоди українським військовим завдано не було, – кажуть в ГУР.
Українські військові відповіли на цю зухвалу атаку росіян, тож випустили по літаку ракету, яка його пошкодила.
Нагадаємо, вранці 23 серпня в Криму чули вибухи. Як з’ясувалося пізніше, українським військовим вдалося знищити новенький комплекс С-400, який прикривав Крим від атак.
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