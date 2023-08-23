Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

Лот опубликовали на сайте ГП «СЕТАМ».
За 3,74 млн. гривен продают руины дома на земельном участке размером с 0,1 га. Отмечается, что расположено сооружение в привлекательном месте, в 300 метрах от Сичеславской Набережной и памятника котику Василию.
Сам дом непригоден для жизни, так что цена может показаться завышенной, но будущий владелец может делать с участком все что угодно. Поэтому не исключено, что ею заинтересуются инвесторы, и здесь может вырасти новая многоэтажка.
Торги запланированы на 6 сентября. Принять участие в них уже согласились 7 участников, их заявки ожидают согласования.
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