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Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

Сегодня 21:24
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В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.

Новости Днепра про Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

Лот опубликовали на сайте ГП «СЕТАМ».

За 3,74 млн. гривен продают руины дома на земельном участке размером с 0,1 га. Отмечается, что расположено сооружение в привлекательном месте, в 300 метрах от Сичеславской Набережной и памятника котику Василию.

Сам дом непригоден для жизни, так что цена может показаться завышенной, но будущий владелец может делать с участком все что угодно. Поэтому не исключено, что ею заинтересуются инвесторы, и здесь может вырасти новая многоэтажка.

Торги запланированы на 6 сентября. Принять участие в них уже согласились 7 участников, их заявки ожидают согласования.

Новости Днепра про Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

Новости Днепра про Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

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