В Ромнах россияне нанесли удар по школе: погибли 4 педагога

К сожалению, из-за удара погибли 4 педагога – директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь.
Об этом сообщили в Сумской ОВА и министр внутренних дел Игорь Клименко.
Поисково-спасательная операция завершена.
Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения.
На фото среди руин школы – уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место, – отметил министр.
И призвал соблюдать правила безопасности.
Слышите сигнал тревоги – направляйтесь в укрытие, – добавил Клименко.
Отметим, от города Ромны до границы с россией около 100 км.
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