В Ромнах россияне нанесли удар по школе: погибли 4 педагога

Отметим, от города Ромны до границы с россией около 100 км.

На фото среди руин школы – уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место, – отметил министр.

Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Сегодня, 23 августа, россияне нанесли удар дроном по городу Ромны в Сумской области. Полностью разрушена школа.

В последнее время большинство украинцев во время поездок предпочитают железнодорожные…

Сегодня, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв.

Что необычного можно увидеть в ботсаду Днепра: «чертово дерево» и каменный истукан Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы ее обойти за день – нужно запастись силами. Тут можно посмотреть не только на экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание, а также… 4 просмотров

Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть загадочную девушку в черном. 14 просмотров

Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО) Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник был установлен в 2004 году. В середине лета 1991 года в Днепре был неофициально поднят сине-желтый стяг, официально Украина получила свой флаг в начале сентября 1991 года, когда было принято Постановление «О… 5 просмотров