В Кривом Роге водитель не справился с управлением и врезался в дерево: он погиб

Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Там водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, 41-летний водитель погиб на месте. Спасатели деблокировали погибшего из изуродованного автомобиля.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке.

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