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В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Сегодня 14:47
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В Днепре готовят ботсад ДНУ к новому осеннему сезону.

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Об этом сообщил на своей Facebook-странице директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар.

В конце августа в ботсаду приступили к подготовке к новому сезону. Приводят в порядок лужайки и растения, растущие на улице.

В ботсаду также появились павлины, но это не живые птицы, а затаившиеся в зарослях скульптуры.

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюанс

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в ботсаду можно посмотреть не только экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание. Также здесь заметили уникальную энергетическую культуру – «слоновую траву».

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Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В ботсаду ДНУ поселились павлины, но есть нюансРусский

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