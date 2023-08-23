Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покарали

У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покарали

Сьогодні 17:28
просмотров

У Дніпрі судили священника, який сміявся з українських вірян.

Новости Днепра про У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покарали

Про це йдеться у відповідному вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду.

За даними слідства, настоятель Свято-Покровської церкви парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ публічно глузував з вірян, які ходили до ПЦУ. 

Священник був адміністратором групи у Facebook. З 2019 року він публікував у групі образливі публікації.

Зокрема, назву Православної церкви України він писав у лапках, натякаючи, що вона “штучна”. Також священник постійно іронічно висловлювався в сторону своїх колег з ПЦУ, натякаючи на те, що УПЦ це єдина правильна церква, бо вона існує довше.

У вироку суду навели цитати з його дописів. Далі текст мовою оригіналу:

Украинская Православная Церковь, имеющая статус самоуправления в составе Московского Патриархата, это крупнейшая религиозная конфессия Украины… В отличие от других крупных христианских деноминаций Украины… Украинская Православная Церковь является старейшей…. 

Ба більше, священник вважав отримання Томосу ПЦУ “штучним проєктом з возз’єднання православ’я на теренах України”, який ніби-то є передвиборчим піаром, а ініціаторів назвав “українськими націоналістами”. Вони, на думку настоятеля, вносять розкол між церквами.

Для украинских националистов, которые объявили крупнейшую религиозную общину своей страны щупальцами врага и пятой колонной дело ПЦУ является еще одной возможностью показать дулю Москве; это великое достижение позволяет забыть, что они, с великодушной помощью Запада, превратили свою родину в самую бедную и коррумпированную страну Европы… Псевдоцерковная организация под названием “ПЦУ” продолжает выполнять политический заказ. Ничего церковного, просто политика»,  писав він.

Згодом проти священника відкрили провадження. Суд визнав його винним в розпалюванні ворожнечі та призначили штраф у розмірі 3400 гривень. Крім цього, настоятель має виплатити 9 тисяч гривень судових витрат. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покаралиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покаралиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядав будинок на місці бізнес-центру на Катеринославському бульварі у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:45
Як виглядав будинок на місці бізнес-центру на Катеринославському бульварі у Дніпрі (ФОТО)

Прилеглі до центру квартали у Дніпрі довгий час були забудовані…

У Кривому Розі водій не впорався з керуванням та врізався в дерево: він загинув
Новини Дніпра
Сьогодні 15:59
У Кривому Розі водій не впорався з керуванням та врізався в дерево: він загинув

Сьогодні, 23 серпня, на вулиці Панаса Мирного у Кривому Розі…

Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам’яний істукан
Новини Дніпра
Сьогодні 15:04
Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам’яний істукан

Територія ботсаду займає 8 га, тому для того, щоб її…

У ботсаду ДНУ оселилися павичі, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 14:47
У ботсаду ДНУ оселилися павичі, але є нюанс

У Дніпрі готують ботсад ДНУ до нового осіннього сезону.

Наверх