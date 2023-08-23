У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покарали

Про це йдеться у відповідному вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду.

За даними слідства, настоятель Свято-Покровської церкви парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ публічно глузував з вірян, які ходили до ПЦУ.

Священник був адміністратором групи у Facebook. З 2019 року він публікував у групі образливі публікації.

Зокрема, назву Православної церкви України він писав у лапках, натякаючи, що вона “штучна”. Також священник постійно іронічно висловлювався в сторону своїх колег з ПЦУ, натякаючи на те, що УПЦ це єдина правильна церква, бо вона існує довше.

У вироку суду навели цитати з його дописів. Далі текст мовою оригіналу:

Украинская Православная Церковь, имеющая статус самоуправления в составе Московского Патриархата, это крупнейшая религиозная конфессия Украины… В отличие от других крупных христианских деноминаций Украины… Украинская Православная Церковь является старейшей….

Ба більше, священник вважав отримання Томосу ПЦУ “штучним проєктом з возз’єднання православ’я на теренах України”, який ніби-то є передвиборчим піаром, а ініціаторів назвав “українськими націоналістами”. Вони, на думку настоятеля, вносять розкол між церквами.