У Дніпрі священник УПЦ МП у Facebook глузував з українських вірян: як його покарали

Про це йдеться у відповідному вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду.
За даними слідства, настоятель Свято-Покровської церкви парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ публічно глузував з вірян, які ходили до ПЦУ.
Священник був адміністратором групи у Facebook. З 2019 року він публікував у групі образливі публікації.
Зокрема, назву Православної церкви України він писав у лапках, натякаючи, що вона “штучна”. Також священник постійно іронічно висловлювався в сторону своїх колег з ПЦУ, натякаючи на те, що УПЦ це єдина правильна церква, бо вона існує довше.
У вироку суду навели цитати з його дописів. Далі текст мовою оригіналу:
Украинская Православная Церковь, имеющая статус самоуправления в составе Московского Патриархата, это крупнейшая религиозная конфессия Украины… В отличие от других крупных христианских деноминаций Украины… Украинская Православная Церковь является старейшей….
Ба більше, священник вважав отримання Томосу ПЦУ “штучним проєктом з возз’єднання православ’я на теренах України”, який ніби-то є передвиборчим піаром, а ініціаторів назвав “українськими націоналістами”. Вони, на думку настоятеля, вносять розкол між церквами.
Для украинских националистов, которые объявили крупнейшую религиозную общину своей страны щупальцами врага и пятой колонной дело ПЦУ является еще одной возможностью показать дулю Москве; это великое достижение позволяет забыть, что они, с великодушной помощью Запада, превратили свою родину в самую бедную и коррумпированную страну Европы… Псевдоцерковная организация под названием “ПЦУ” продолжает выполнять политический заказ. Ничего церковного, просто политика», — писав він.
Згодом проти священника відкрили провадження. Суд визнав його винним в розпалюванні ворожнечі та призначили штраф у розмірі 3400 гривень. Крім цього, настоятель має виплатити 9 тисяч гривень судових витрат.
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