В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса

Сегодня, 24 августа, в Днепре десятки домов останутся без света.
Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 24 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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