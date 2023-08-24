В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 24 августа, в Днепре десятки домов останутся без света.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 24 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Оздоровительная: 8, 12-А;

ул. Аэродром: 1-8, 8-А, 9-12, 12-А, 13, 13А, 14, 14-А, 14Б, 15-17, 17-А, 32, 147, 227, 271;

ул. Аэропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 210-А, 210-Г, 223-А, 303, 320;

ул. Академика Янгеля: 14;

ул. Строителей: 10-Н, 10-Т, 305;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А;

ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;

пер. Ключевой: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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