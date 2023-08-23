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  • У Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени

У Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени

Сьогодні 21:58
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У Дніпрі подекуди ціни на цибулю знову довоєнні. Розповідаємо, чи варто робити запаси на осінь та зиму.

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В Україні та Дніпрі третій місяць падають ціни на цибулю. Якщо наприкінці весни базовий овоч коштував у середньому 40-50 гривень за кілограм, то зараз цінники заспокоїлися та повернулися на довоєнні показники. 

Наразі середня ціна кілограма цибулі становить 7-12 гривень. Причина таких кардинальних змін – новий урожай 2023, кажуть аналітики порталу EastFruit

Якщо минулого тижня кілограм цибулі вартував від 9 гривень, то зараз можна знайти і по 7. Ціна падає через істотне зростання пропозиції, адже фермери вже дозібрали урожай ранніх овочів та розпочали другий етап “жнив”. Найімовірніше, така тенденція збережеться до кінця літа, а вартість овочу зросте не раніше зими. 

Фермери кажуть, що погодні умови дозволяють правильно зібрати урожай, тож цибуля зберігатиметься довше. 

Фахівці зауважують, що якщо такі тенденції збережуться, то гуртова закупівельна ціна вперше повернеться на рівень доковідних часів. Тож найімовірніше найближчими місяцями вартість базового овочу буде коливатися в діапазоні від 6 до 16 гривень.

Що ж стосується цін в супермаркетах Дніпра, то вони відповідають загальноукраїнським тенденціям. До прикладу, у супермаркеті Варус за кілограм цибулі просять 10 гривень. 

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Трохи дорожче в АТБ. Тут за кілограм ранньої ріпчастої цибулі просять 12 гривень. 

 

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Інші сорти дещо дорожчі.

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У Сільпо ціни на звичайну цибулю дешевші ніж в АТБ та дорожчі ніж у Варусі. Проте на “елітні” сорти вартість кусається.

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