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Не втрачають надію: у Дніпрі та області 8 років шукають жінку, яка страждає на хворобу Альцгеймера

Сьогодні 20:03
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У Дніпропетровській області шукають жінку, яка страждає на втрату пам'яті.

Новости Днепра про Не втрачають надію: у Дніпрі та області 8 років шукають жінку, яка страждає на хворобу Альцгеймера

У Підгородному безвісно зникла 76-річна Людмила Усік. Жінку шукають 8-й рік. Востаннє її бачили 7 серпня 2015 року, коли вона виходила із свого дому на вулиці Поштова. Після цього вона зникла. 

Відомо, що жінка страждає хворобою “Альцгеймера” (склероз). Про це повідомляє Інформатор.

Прикмети: на вид 70-80 років, зріст 163-165 сантиметрів., середньої статури, обличчя овальне, волосся пряме, пофарбоване у чорний колір (на момент зникнення), довжиною до 30 сантиметрів, очі карі.

Особливі прикмети: по середині лоба, ближче до правої брови, має шрам довжиною 1,5-2 сантиметра, на животі внизу шрам після операції довжиною 8-10 сантиметрів.

Якщо ви раптом зустрічали зниклу жінку або знаєте, де Людмила може перебувати – зателефонуйте до поліції. 

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Новости Днепра про Не втрачають надію: у Дніпрі та області 8 років шукають жінку, яка страждає на хворобу АльцгеймераУкраїнська

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