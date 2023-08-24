Росіяни вночі вдарили ракетами по транспортному об’єкту у Дніпрі: постраждали 7 людей

Сьогодні уночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування “Схід”.

Але є й влучання – руйнувань зазнав транспортний об’єкт.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

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