Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування “Схід”.
Але є й влучання – руйнувань зазнав транспортний об’єкт.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.
Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.
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