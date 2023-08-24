Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования «Схід».
Но есть и попадания по транспортному объекту.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. У них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Информация о разрушениях еще уточняется.
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