Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Сегодня 07:41
просмотров

Сегодня ночью в Днепре прогремели мощные взрывы.

Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования «Схід».

Но есть и попадания по транспортному объекту.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. У них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Информация о разрушениях еще уточняется.

Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человекУкраїнська Новости Днепра про Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человекРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля

Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.

В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:15
В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 06:37
Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре

Больше информации – позже!

В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью
Новости Днепра
Вчера 21:58
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует…

Последние новости

В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля
В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля

Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.

Сегодня 08:30
0
просмотров
В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса
В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:15
4
просмотров
Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре
Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре

Больше информации – позже!

Сегодня 06:37
12
просмотров
Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день
Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще
Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще

Самолет Пригожина сбил российский ПВО.

Вчера 23:05
7
просмотров
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.

Вчера 21:58
10
просмотров
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.

Вчера 21:24
49
просмотров
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.

Вчера 20:44
7
просмотров
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера

В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.

Вчера 20:03
4
просмотров
«Потеряем Днепр и Павлоград»: Зеленский ответил, почему нельзя куда-то перекидывать войска
«Потеряем Днепр и Павлоград»: Зеленский ответил, почему нельзя куда-то перекидывать войска

На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.

Вчера 19:21
29
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх