В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля

Там на временной стоянке недалеко от АЗС загорелся грузовой автомобиль Mercedes Sprinter. Огонь распространился на грузовой автомобиль Mercedes Benz и была угроза возгорания автомобиля Fiat Doblo.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:38.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 17:05 и ликвидировали в 17:25.
Огонь повредил моторный отсек и салон Mercedes Sprinter, салон и моторный отсек Mercedes Benz и повредил фару и передний бампер автомобиля Fiat Doblo.
Общая площадь пожара составила 8 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
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