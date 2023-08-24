В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля

Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.

Там на временной стоянке недалеко от АЗС загорелся грузовой автомобиль Mercedes Sprinter. Огонь распространился на грузовой автомобиль Mercedes Benz и была угроза возгорания автомобиля Fiat Doblo.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:38.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 17:05 и ликвидировали в 17:25.

Огонь повредил моторный отсек и салон Mercedes Sprinter, салон и моторный отсек Mercedes Benz и повредил фару и передний бампер автомобиля Fiat Doblo.

Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

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