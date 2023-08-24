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Прильот: в ОВА прокоментували нічні вибухи у Дніпрі

Сьогодні 06:37
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Більше інформації - згодом!

Новости Днепра про Прильот: в ОВА прокоментували нічні вибухи у Дніпрі

Сьогодні вночі у Дніпрі пролунали кілька вибухів.

На жаль, є влучання та постраждалі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Дніпро. Прильот. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Всі служби працюють, – написав він.

Новости Днепра про Прильот: в ОВА прокоментували нічні вибухи у Дніпрі

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Прильот: в ОВА прокоментували нічні вибухи у ДніпріУкраїнська

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