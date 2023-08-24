Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре

Сегодня ночью в Днепре прогремели несколько взрывов.
К сожалению, есть попадания и пострадавшие.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация позже. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают, – написал он.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.
Сегодня ночью в Днепре прогремели мощные взрывы.
Еще есть время зарядить телефон!
В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует…
Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.
Сегодня ночью в Днепре прогремели мощные взрывы.
Еще есть время зарядить телефон!
Зонт сегодня не понадобится!
Самолет Пригожина сбил российский ПВО.
В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.
В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.
Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.
В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.
На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!