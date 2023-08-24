Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре

Больше информации – позже!

Сегодня ночью в Днепре прогремели несколько взрывов.

К сожалению, есть попадания и пострадавшие.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация позже. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают, – написал он.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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