Ігнат розповів, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Дніпру: “Іскандер-К” збили

Сьогодні вночі близько 2:30 у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів.

Росіяни вдарили по транспортному об’єкту у місті. На жаль, постраждали 7 людей.

Як пізніше стало відомо, окупанти атакували Дніпро за допомогою різних ракет, які запускали з анексованого Криму, Ростовської області та району тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти використовували ракети типу С-300, “Іскандер-М” та “Іскандер-К”.

У районі Токмака ворог розміщує комплекс С-300. Зазвичай з цієї території рф завдає ударів по Дніпропетровській області зенітними керованими ракетами по землі. З Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет “Іскандер-М”. Це балістика. Знаємо, що таке балістика, наскільки це небезпечно і як мало є часу, щоб відреагувати на цю загрозу. З території півострова російські загарбники запустили крилату ракету “Іскандер-К”. Її сили ППО збили у зоні відповідальності Повітряного командування “Схід”, – розповів Ігнат.

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