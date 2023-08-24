Игнат рассказал, какими ракетами оккупанты ударили ночью по Днепру: «Искандер-К» сбили

Россияне ударили по транспортному объекту в городе. К сожалению, пострадали семь человек.
Как позже стало известно, оккупанты атаковали Днепр с помощью различных ракет, которые запускали из аннексированного Крыма, Ростовской области и района временно оккупированного Токмака Запорожской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, оккупанты использовали ракеты типа С-300, «Искандер-М» и «Искандер-К».
В районе Токмака враг размещает комплекс С-300. Обычно с этой территории рф наносит удары по Днепропетровской области зенитными управляемыми ракетами по земле. Из Ростовской области зафиксированы пуски двух ракет «Искандер-М». Это баллистика. Знаем, что такое баллистика, насколько это опасно и как мало времени, чтобы отреагировать на эту угрозу. С территории полуострова российские захватчики запустили крылатую ракету «Искандер-К». Ее силы ПВО сбили в зоне ответственности Воздушного командования «Схід», — рассказал Игнат.
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