У міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня

Нагадаємо, у Дніпрі планують повернути очне навчання – більш важливі предмети будуть викладати в школі, менш важливі – онлайн. При цьому форму навчання своїх дітей вибирають батьки.
Нещодавно у міській раді розповіли, чи будуть цьогоріч лінійки 1 вересня.
За словами Олени Яковенко, заступниці начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради, усе залежить від безпекової ситуації.
Минулого року ми підтримували святковий дух. Директори проводили зустрічі онлайн. Дехто з першачків приходив познайомитись з учителем. Цього року будемо дивитись. Безпекова ситуація та життя дітей – понад усе. Буде все добре – будемо проводити. Але ми розуміємо, що великі лінійки не рекомендовані. Можна зібратись невеликими групами, з урахуванням посадкових місць в укритті. Можливо, це будуть вибіркові класи – наприклад, перші та одинадцяті. Або декілька паралелей, щоб мінімізувати ризики, – сказала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи треба проходити школярам Дніпра медогляд та приносити до школи довідку.
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