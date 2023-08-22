У ГумДепі Дніпра назвали кількість учнів, що навчатимуться офлайн та онлайн

20 серпня закінчилися терміни прийому заяв від батьків щодо формату навчання дітей.

За даними директорки департаменту гуманітарної політики ДМР Ксенії Сушку, понад 90% батьків надіслали свої заяви до шкіл.

Навчальні заклади вже почали обробляти отримані заяви. За попередніми підрахунками, кількість охочих навчатися за тим чи іншим форматом 50/50. Тож половина учнів хоче займатися онлайн, а інша – ходити до школи.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Дніпра діятиме змішаний формат навчання. Частину уроків проводитимуть в школах, решту – онлайн. Є можливість навчатися дистанційно. Для цього створять окремі класи.

Що означає змішана форма навчання?

Під час змішаної форми навчання частина предметів викладається очно, а решта – дистанційно. Ті предмети, які винесуть на дистанційне навчання, викладатимуться у синхронному режимі за розкладом, розробленим у кожному закладі.

Як проходитиме навчання?

Буде декілька змін. Це стосується передусім дітей, які ходитимуть до школи, адже місць в сховищах обмаль, тож треба розділити час навчання на дві зміни.

І зміна – для 1-4 класів. Починатимуться заняття о 8.00, тривалість уроку – 40 хвилин (для 1 класу – 35 хвилин), перерва між уроками – 15 хвилин, завершення уроків о 11:25. ІІ зміна – для 5-11 класів. Початок занять – о 12.00, тривалість занять – 45 хвилин, перерва між уроками – 10 хвилин, завершення уроків – 16.25.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: