У ГумДепі Дніпра назвали кількість учнів, що навчатимуться офлайн та онлайн
У ГумДепі Дніпра назвали кількість учнів, що навчатимуться офлайн та онлайн
Сьогодні 10:59
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20 серпня закінчилися терміни прийому заяв від батьків щодо формату навчання дітей.
За даними директорки департаменту гуманітарної політики ДМР Ксенії Сушку, понад 90% батьків надіслали свої заяви до шкіл.
Навчальні заклади вже почали обробляти отримані заяви. За попередніми підрахунками, кількість охочих навчатися за тим чи іншим форматом 50/50. Тож половина учнів хоче займатися онлайн, а інша – ходити до школи.
Нагадаємо, цьогоріч у школах Дніпра діятиме змішаний формат навчання. Частину уроків проводитимуть в школах, решту – онлайн. Є можливість навчатися дистанційно. Для цього створять окремі класи.
Що означає змішана форма навчання?
Під час змішаної форми навчання частина предметів викладається очно, а решта – дистанційно. Ті предмети, які винесуть на дистанційне навчання, викладатимуться у синхронному режимі за розкладом, розробленим у кожному закладі.
Як проходитиме навчання?
Буде декілька змін. Це стосується передусім дітей, які ходитимуть до школи, адже місць в сховищах обмаль, тож треба розділити час навчання на дві зміни.
І зміна – для 1-4 класів. Починатимуться заняття о 8.00, тривалість уроку – 40 хвилин (для 1 класу – 35 хвилин), перерва між уроками – 15 хвилин, завершення уроків о 11:25.
ІІ зміна – для 5-11 класів. Початок занять – о 12.00, тривалість занять – 45 хвилин, перерва між уроками – 10 хвилин, завершення уроків – 16.25.
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