В одному з міст Дніпропетровської області сьогодні буде гучно: що сталося

Сьогодні, 24 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі будуть лунати вибухи.
Так, з 9:00 до 15:00 у цьому місті промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.
Крім того, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Усі вибухи контролюються, тому причин для занепокоєння немає!
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