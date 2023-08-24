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В одному з міст Дніпропетровської області сьогодні буде гучно: що сталося

Сьогодні 10:30
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Без паніки, але тривоги не ігноруйте!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровської області сьогодні буде гучно: що сталося

Сьогодні, 24 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі будуть лунати вибухи.

Так, з 9:00 до 15:00 у цьому місті промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу. 

Крім того, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Усі вибухи контролюються, тому причин для занепокоєння немає!

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровської області сьогодні буде гучно: що сталосяУкраїнська

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