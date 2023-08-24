Дата изменилась: в ГумДепе назвали день, когда дети в Днепре выйдут на занятия в школы

В Днепре учебный год начнется не с 1 сентября.

Как сообщили в ГумДепе, в связи с ситуацией в безопасности, в школах за партами ученики начнут учиться с 4-го сентября, по смешанной форме обучения. То есть это касается и тех, кто захотел заниматься очно, и тех, кто избрал дистанционку.

Напомним, ранее в горсовете сообщили, будут ли линейки на 1 сентября. Также в Гумдепе назвали сколько детей выбрать офлайн или онлайн формат обучения.

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