Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

6 безпілотників захисники з ПвК “Схід” знищили. На жаль, є й влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі.