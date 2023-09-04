Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

Вранці вони атакували регіон дронами-камікадзе.
6 безпілотників захисники з ПвК “Схід” знищили. На жаль, є й влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.
Попередньо, без загиблих та постраждалих.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У школярів у Дніпрі можуть бути тривалі канікули протягом року.
За 30 кілометрів від Дніпра можна побачити залишки древнього вулкана.
Чи будуть відключення - ми дізнаємося восени, але в деяких…
Особливо вони впливають на метеозалежних людей.