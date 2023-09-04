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Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

Сьогодні 07:46
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Росіяни знову тероризують Дніпропетровську область.
Новости Днепра про Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

Фото умовне.

Вранці вони атакували регіон дронами-камікадзе.

6 безпілотників захисники з ПвК “Схід” знищили. На жаль, є й влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Новости Днепра про Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

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Новости Днепра про Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучанняУкраїнська Новости Днепра про Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучанняРусский

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