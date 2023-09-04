Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Предварительно, без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

6 беспилотников уничтожили защитники из ПвК “Схід”. К сожалению, есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

Жители Днепропетровской и Запорожской областей пытались скрыться из Украины под…

На торги выставили помещение мини-пивзавода в Никополе.