Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Сегодня 07:46
просмотров

Россияне снова терроризируют Днепропетровскую область.
Новости Днепра про Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Фото условное.

Утром они атаковали регион дронами-камикадзе.

6 беспилотников уничтожили защитники из ПвК “Схід”. К сожалению, есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Там возник пожар. Последствия уточняются.

Предварительно, без погибших и пострадавших.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Новости Днепра про Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Читайте также:

Новости Днепра про Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попаданиеУкраїнська Новости Днепра про Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попаданиеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках
Новости Днепра
Сегодня 06:46
В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках

Нужна ваша помощь!

В Никополе на торги выставили пивзавод, где производили легендарный напиток о котором писал Гоголь
Новости Днепра
Вчера 16:04
В Никополе на торги выставили пивзавод, где производили легендарный напиток о котором писал Гоголь

На торги выставили помещение мини-пивзавода в Никополе.

Жители Днепра и Запорожья на лодке бежали из Украины под пулями пограничников
Новости Днепра
Вчера 10:13
Жители Днепра и Запорожья на лодке бежали из Украины под пулями пограничников

Жители Днепропетровской и Запорожской областей пытались скрыться из Украины под…

Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Новости Днепра
01.09.2023 15:30
Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Будьте осторожны с огнем!

Последние новости

В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках
В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках

Нужна ваша помощь!

Сегодня 06:46
0
просмотров
Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
При каких условиях в школах Днепра могут быть «длительные» каникулы: разъяснение МОН
При каких условиях в школах Днепра могут быть «длительные» каникулы: разъяснение МОН

У школьников в Днепре могут быть длительные каникулы в течение года.

Вчера 20:10
8
просмотров
Под Днепром показали один из старейших вулканов планеты: считают свидетелем зарождения Земли
Под Днепром показали один из старейших вулканов планеты: считают свидетелем зарождения Земли

В 30 километрах от Днепра можно увидеть остатки древнего вулкана.

Вчера 19:29
6
просмотров
В Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру
В Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру

Будут ли отключения – мы узнаем осенью, но в некоторых областях уже готовятся.

Вчера 18:37
10
просмотров
Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных
Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Минобороны обновило требования к оценке пригодности военнослужащих.

Вчера 17:40
22
просмотров
Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури
Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури

Особенно они влияют на метеозависимых людей.

Вчера 16:55
5
просмотров
В Никополе на торги выставили пивзавод, где производили легендарный напиток о котором писал Гоголь
В Никополе на торги выставили пивзавод, где производили легендарный напиток о котором писал Гоголь

На торги выставили помещение мини-пивзавода в Никополе.

Вчера 16:04
73
просмотров
Посреди жилого массива Днепра поселилась краснокнижная морская птица
Посреди жилого массива Днепра поселилась краснокнижная морская птица

В Днепре заметили краснокнижного кулика-сороку.

Вчера 15:10
8
просмотров
Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу
Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Адвокатка полицейского, которого подозревают в превышении своих полномочий и умышленном убийстве, защищает его бесплатно.

Вчера 14:20
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх