Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Утром они атаковали регион дронами-камикадзе.
6 беспилотников уничтожили защитники из ПвК “Схід”. К сожалению, есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Там возник пожар. Последствия уточняются.
Предварительно, без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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