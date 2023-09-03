Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Минобороны Украины утвердило изменения к положениям о пригодности мобилизованных и военнослужащих к службе, а также уточнено ее прохождение ограничено пригодными.
Так, приказом №490 Минобороны Украины:
Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК должен принимать постановление «пригодное к военной службе», за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Теперь слова и цифры «за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» из Положения исключены, т.е. «спорными» пригодными статьями будут признавать всех.
А именно:
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