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Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Сегодня 17:40
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Минобороны обновило требования к оценке пригодности военнослужащих.

Новости Днепра про Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Минобороны Украины утвердило изменения к положениям о пригодности мобилизованных и военнослужащих к службе, а также уточнено ее прохождение ограничено пригодными.

Так, приказом №490 Минобороны Украины:

  • По «спорным» пригодными статьями будут признавать всех (статьи — 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в);
  • Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: ВЛК будет принимать соответствующее постановление;
  • Упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов: часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, теперь пригодятся к такой службе.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК должен принимать постановление «пригодное к военной службе», за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Теперь слова и цифры «за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» из Положения исключены, т.е. «спорными» пригодными статьями будут признавать всех.

А именно:

  • 2-в – клинически излеченный туберкулез;
  • 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • 5-в – бессимптомный ВИЧ;
  • 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
  • 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
  • 21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;
  • 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства

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Новости Днепра про Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военныхУкраїнська Новости Днепра про Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военныхРусский

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