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Житель Кривого Рога дважды отказался взять повестку от ТЦК: что решил суд

Сегодня 10:27
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В Кривом Роге в Днепропетровской области судили мужчину, который дважды проигнорировал повестки от ТЦК.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога дважды отказался взять повестку от ТЦК: что решил суд

Ингулецкий районный суд Кривого Рога дал год условно мужчине, дважды проигнорировавшему повестки от ТЦК. Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Жителя Кривого Рога в январе 2024 признали ограниченно пригодным из-за ряда заболеваний: шейный остеохондроз, периферическая дегенерация сетчатки (улиточная) с ретиношизосом ограничена лазер коагулятами, миопия с астигматизмом.

Однако сотрудники ТЦК дважды вручали ему повестки, от которых мужчина отказался, аргументируя это тем, что непригоден к военной службе, а также ранее не проходил армейскую подготовку.

Представители ТЦК обратились в суд. Во время заседания мужчину признали виновным, но учитывая, что у него малолетний ребенок и проблемы со здоровьем, а также его искреннее раскаяние, суд назначил криворожцу год условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что медикини и фармацевтки должны встать на военный учет, чтобы работать дальше.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога дважды отказался взять повестку от ТЦК: что решил судУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога дважды отказался взять повестку от ТЦК: что решил судРусский

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