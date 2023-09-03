При каких условиях в школах Днепра могут быть «длительные» каникулы: разъяснение МОН

У школьников в Днепре могут быть длительные каникулы в течение года.

При необходимости школы в Украине могут пустить детей на длительные каникулы. Это решают учебные заведения на местах, а МОН рекомендует только дату начала и конца учебного года.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков в эфире национального телемарафона.

В этом году большинство украинских школ учатся по смешанной форме – за партами и онлайн. Не исключение и Днепр. Если вдруг потребуется перевести детей на дистанционную из-за проблем с энергетикой или отоплением — тогда учебные заведения могут самостоятельно пустить детей на каникулы.

Все зависит от ситуации безопасности.

«Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы», — акцентировал заместитель министра образования Андрей Сташков.

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