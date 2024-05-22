По Днепровскому району попали баллистикой

Днем 22 мая жители Днепра и района слышали громкий взрыв. Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты атаковали инфраструктуру области. В результате удара произошел пожар.
Позже руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что удар нанесли баллистической ракетой, а прилет произошел в Днепровском районе. Есть разрушения и в Новомосковском районе. Там повреждено 6 домов и авто.
Пограничная Никопольщина пережила два десятка атак в день. Были артобстрелы. Впрочем, подавляющее большинство – удары дронами-камикадзе.
Поврежден экскаватор, микроавтобус, грузовик и легковое авто. Изуродованы двухэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, газопровод. Избит магазин, админздание и агрофирма.
Везде – без жертв.
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