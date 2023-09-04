В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь

38-летний мужчина на территории частного домовладения упал и наткнулся затылком на металлический штырь. Произошло это в переулке Скляренко Шевченковского района города.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:21.
ГСЧС-ники оперативно прибыли на место. С помощью гидравлического инструмента они осторожно срезали арматуру от основания и передали травмированного медикам для дальнейшей госпитализации.
В каком состоянии мужчина сейчас – неизвестно.
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