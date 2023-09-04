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Когда в Днепре ударят первые заморозки

Сегодня 21:59
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Да-да зима ближе чем мы думаем.

Новости Днепра про Когда в Днепре ударят первые заморозки

Несмотря на то, что начало сентября оказалось, аномально жарким — расслабляться рано. Синоптики уже начали говорить о первых заморозках на территории Украины. Из хорошего – они не скоро, по крайней мере, в южных областях, к которым Днепр частично принадлежит.

По информации кандидата географических наук и синоптика Игоря Кибальчича, две первые декады сентября будут теплыми (даже слишком), а заморозки начнутся в конце месяца.

Дождей будет немного. В пределах климатических норм. В первой и второй декаде – вообще не будет. Локальные осадки покроют разве что правобережье, а вот в восточных и южных областях ожидается засуха.

Минимальные температуры в ночное время будут составлять ориентировочно +6…+13 °С, днем воздух будет прогреваться до +20…+26 °С. На Юге теплее – до +12..+16.

И уже с 20-х чисел сентября ожидают первые заморозки на почве.

Синоптик отметил, что среднемесячная температура сентября в Украине ожидается в пределах +15… +20 °С, что на 1-3 °С выше климатической нормы.

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