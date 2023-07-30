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  • Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

Сьогодні 11:00
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Не так давно українців приємно приголомшила новина про те, що нікопольці висадили картоплю на дні Каховського водосховища. Тепер же там помітили ще й кабачки.

Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

Місцеві, які займалися висадкою овочів, уже можуть побачити на новоутворених “городах” перші результати своєї роботи. Плоди виросли просто серед ракушок. 

Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

Редакція Nikopolnews акцентує на тому, що рядочки рівненькі, тож це саме результат людської діяльності, а не потрапляння в землю випадкових семен. Це можна побачити і на оприлюднених кадрах. 

Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

 “Хіба ж українці можуть втратити момент, коли до них прийшло поле?” – цитують мешканців Нікополя журналісти. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дно Каховського водосховища засіяли картоплею. Раніше там було могутнє «Нікопольське море», від якого нічого не залишилося після підриву окупантами Каховської ГЕС. Але вже зараз на землі можна побачити зелені рівненькі рядочки.

Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

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Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачкиУкраїнська Новости Днепра про Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачкиРусский

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