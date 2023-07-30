Тепер це городи: у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки

Не так давно українців приємно приголомшила новина про те, що нікопольці висадили картоплю на дні Каховського водосховища. Тепер же там помітили ще й кабачки.

Місцеві, які займалися висадкою овочів, уже можуть побачити на новоутворених “городах” перші результати своєї роботи. Плоди виросли просто серед ракушок.

Редакція Nikopolnews акцентує на тому, що рядочки рівненькі, тож це саме результат людської діяльності, а не потрапляння в землю випадкових семен. Це можна побачити і на оприлюднених кадрах.

“Хіба ж українці можуть втратити момент, коли до них прийшло поле?” – цитують мешканців Нікополя журналісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дно Каховського водосховища засіяли картоплею. Раніше там було могутнє «Нікопольське море», від якого нічого не залишилося після підриву окупантами Каховської ГЕС. Але вже зараз на землі можна побачити зелені рівненькі рядочки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: