З’явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Нові супутникові світлини опублікували в телеграм-каналі “Кримський вітер”.
На світлинах видно, що місцевість, де раніше було водосховище, все більше вкривається рослинністю.
Як кажуть, природа не любить пустоти, – зазначається у повідомленні.
Добре видно природне річище Дніпра, яке “совєти” штучно перетворили на море. Хоча територія водосховища повністю висохла, у ставку-охолоджувачі ЗАЕС ще вдосталь води.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв та розповсюдження рослин-шкідників. Це зробили природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ». На галявинах тепер росте конюшина, люцерна й інші рослини.
А ось нікопольці слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.
Решта територій зазеленіли без втручання людей. Ймовірно, насіння рослин сюди занесло вітром або їх перенесли пташки.
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