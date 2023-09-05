З’явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

6 вересня - буде три місяці з дня, коли Росія підірвала Каховську ГЕС, тим самим спричинивши величезну техногенну катастрофу. У мережі з'явилися супутникові знімки території, де колись було Каховське море.

Нові супутникові світлини опублікували в телеграм-каналі “Кримський вітер”.

На світлинах видно, що місцевість, де раніше було водосховище, все більше вкривається рослинністю.

Як кажуть, природа не любить пустоти, – зазначається у повідомленні.

Добре видно природне річище Дніпра, яке “совєти” штучно перетворили на море. Хоча територія водосховища повністю висохла, у ставку-охолоджувачі ЗАЕС ще вдосталь води.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв та розповсюдження рослин-шкідників. Це зробили природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ». На галявинах тепер росте конюшина, люцерна й інші рослини.

А ось нікопольці слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.

Решта територій зазеленіли без втручання людей. Ймовірно, насіння рослин сюди занесло вітром або їх перенесли пташки.

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