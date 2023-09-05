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  • З’явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

З’явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Сьогодні 15:14
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6 вересня - буде три місяці з дня, коли Росія підірвала Каховську ГЕС, тим самим спричинивши величезну техногенну катастрофу. У мережі з'явилися супутникові знімки території, де колись було Каховське море.

Новости Днепра про З'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Нові супутникові світлини опублікували в телеграм-каналі “Кримський вітер”.

На світлинах видно, що місцевість, де раніше було водосховище, все більше вкривається рослинністю. 

Як кажуть, природа не любить пустоти, – зазначається у повідомленні. 

Добре видно природне річище Дніпра, яке “совєти” штучно перетворили на море. Хоча територія водосховища повністю висохла, у ставку-охолоджувачі ЗАЕС ще вдосталь води.

Новости Днепра про З'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Новости Днепра про З'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Новости Днепра про З'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяць

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв та розповсюдження рослин-шкідників. Це зробили природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ». На галявинах тепер росте конюшина, люцерна й інші рослини. 

А ось нікопольці слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.

Решта територій зазеленіли без втручання людей. Ймовірно, насіння рослин сюди занесло вітром або їх перенесли пташки. 

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Новости Днепра про З'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища, якого не існує третій місяцьУкраїнська

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