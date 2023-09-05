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  • Замість штрафу: у Дніпрі місцеві своєрідно “покарали” горе-паркувальника

Замість штрафу: у Дніпрі місцеві своєрідно “покарали” горе-паркувальника

Сьогодні 12:33
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На жаль, останнім часом випадків неправильного паркування побільшало.

Новости Днепра про Замість штрафу: у Дніпрі місцеві своєрідно

Так, у Дніпрі на одному із житлових масивів невідомий припаркував автівку на дорозі у дворі, обмеживши рух іншим машинам та людям.

Місцеві вирішили своєрідно “покарати” горе-паркувальника та висипали йому на капот сміття.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як відреагував на це власник авто – невідомо.

Новости Днепра про Замість штрафу: у Дніпрі місцеві своєрідно

Зазначимо, тільки за минулий тиждень у Дніпрі інспектори наклали понад 4 тис. штрафів за порушення правил паркування,
а понад 120 автівок, які були залишені власниками зі значними порушеннями, було евакуйовано.

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Новости Днепра про Замість штрафу: у Дніпрі місцеві своєрідно Українська

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