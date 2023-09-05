На Дніпропетровщині в кущах виявили тіло 16-річної дівчини: що кажуть у поліції

Зловмисника розшукують.

Сьогодні, 5 вересня, близько 3:00 в П’ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством).

До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців. Вони проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи, відпрацьовують камери відеоспостереження, встановлюють ймовірних свідків злочину.

Призначено ряд експертиз та інших слідчих дій.

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