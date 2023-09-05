У Дніпрі рятують бійця, який вижив після двох потраплянь на міни і одного прильоту дрона

У лікарні Дніпра врятували військового, який тричі видирався з лап смерті.

За 18 місяців повномасштабної війни сталося безліч неймовірних моментів, які ми зазвичай бачимо тільки у фільмах, але наразі це наша реальність. Медсестра однієї з лікарень Дніпра Олена розповіла дивовижну історію порятунку бійця, який тричі міг померти.

Сергій (ім’я змінено) разом з побратимами поверталися із завдання, коли поруч з ними розірвалася міна. Боєць вижив, але його товариші, на жаль, загинули. Чоловік доповз до дороги, де його підібрали на евакуаційному автомобілі.

По дорозі до стабілізаційного пункту в автівку влучив ворожий дрон, через що усі крім Сергія – загинули. Військовий скотився обабіч траси та чекав на свою смерть, адже поранення були серйозними. Згодом повз місце прильоту проїжджав ще один пікап, який забрав пораненого бійця.

Проте автівка теж підірвалася на міні та загорілася. Сергій каже, що не пам’ятає, як вибрався. Тільки згадує як котився по траві, щоб загасити палаючий одяг. Потім боєць отямився уже в реанімації лікарні Дніпра.

Наразі Сергій перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії для хворих з гнійно-септичною патологією одного із медзакладів Дніпра.

Одужує, хоче назад до побратимів, бо розуміє, що тричі вижив у пеклі, а значить його ще чекає багато справ, – розповідає медсестра.

Читайте також:

Українська

Автор: