Козацька “Антлантида” стрімко заростає зеленню: нові фото обмілілого Каховського водосховища

За два місяці Каховське море з пустелі перетворилося на зелений луг.

Про це повідомляє дніпровський блогер Артем Костюк.

Каховське море стрімко зеленіє. Якщо ще місяць тому тут була безкрая пустеля, то вже сьогодні зелені луги. Не дарма затоплена козацька “Атлантида”, колись називалася Великим Лугом.

Перші дві світлини зняті з різницею у місяць – Великий Луг оживає прямо на очах. Проростають нові дерева і трава. Через рік цю місцевість буде не впізнати. А ще два місяці тому тут було Каховське море. Природа забирає своє, – пише Артем Костюк.

Козацькою “Атлантидою” Каховське водосховище прозвали через те, що в середині минулого століття тут остаточно поховали залишки давніх поселень Запорізької Січі.

Як бачимо, лише за місяць ці землі стрімко позеленіли.

Уже проростають саджанці дерев.

Нагадаємо, у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.

Читайте також:

Українська

Автор: