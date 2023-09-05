В ГумДепе напомнили, кто из школьников в Днепре имеет льготы на бесплатное питание

В Днепре школьники вернулись за парты.

В связи с этим появилось много новых вызовов – как обеспечить учебный процесс безопасно и комфортно?

Среди этих вопросов и питание детей в учебных заведениях.

В департаменте гуманитарной политики горсовета напомнили, кто из школьников в Днепре имеет льготы на бесплатное питание.

В первую очередь это ученики 1-4 классов – их питание обеспечивается за средства городского бюджета.

Ученики 5-11 классов имеют льготы на бесплатное питание, которое оплачивается за счет городского бюджета, именно таких категорий:

ученики из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, получающие образование в специальных и инклюзивных классах;

ученики из числа внутренне перемещенных лиц;

ученики из числа детей с инвалидностью;

ученики из малообеспеченных семей;

ученики, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

ученики, родители которых являются участниками боевых действий или лицами, защищавшими независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

ученики из числа лиц, определенных в статье 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

ученики из многодетных семей;

ученики из числа детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Что касается буфетной продукции для учеников 5-11 классов. Родительская общественность каждого класса знакомится с предложенным меню. Заказ делается заранее по установленному в заведении порядку! – сообщили в ГумДепе.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело.

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