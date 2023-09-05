В ГумДепе напомнили, кто из школьников в Днепре имеет льготы на бесплатное питание

В связи с этим появилось много новых вызовов – как обеспечить учебный процесс безопасно и комфортно?
Среди этих вопросов и питание детей в учебных заведениях.
В департаменте гуманитарной политики горсовета напомнили, кто из школьников в Днепре имеет льготы на бесплатное питание.
В первую очередь это ученики 1-4 классов – их питание обеспечивается за средства городского бюджета.
Ученики 5-11 классов имеют льготы на бесплатное питание, которое оплачивается за счет городского бюджета, именно таких категорий:
Что касается буфетной продукции для учеников 5-11 классов. Родительская общественность каждого класса знакомится с предложенным меню. Заказ делается заранее по установленному в заведении порядку! – сообщили в ГумДепе.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело.
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