«Мы плывем по крыше гаража»: после подрыва Каховской ГЭС Херсонщина страдает от подтоплений (ВИДЕО)

Из-за этого на Херсонщине сложилась критическая ситуация – около 80 населенным пунктам, в частности Херсону, грозит подтопление. Началась эвакуация населения из возможных районов затопления.
В сети опубликовали фото и видео, где люди на лодке плывут, по их словам, по крыше гаража.
Также в социальных сетях опубликовали первые спутниковые снимки «до» и «после» подрыва Каховской ГЭС.
Напомним, ранее мы писали, что Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег.
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Под воду уходят целые деревни.
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Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
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