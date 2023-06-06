«Мы плывем по крыше гаража»: после подрыва Каховской ГЭС Херсонщина страдает от подтоплений (ВИДЕО)

Сегодня ночью, 6 июня, россияне подорвали Каховскую ГЭС.

Из-за этого на Херсонщине сложилась критическая ситуация – около 80 населенным пунктам, в частности Херсону, грозит подтопление. Началась эвакуация населения из возможных районов затопления.

В сети опубликовали фото и видео, где люди на лодке плывут, по их словам, по крыше гаража.

Также в социальных сетях опубликовали первые спутниковые снимки «до» и «после» подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, ранее мы писали, что Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег.

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