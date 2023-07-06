В Кривом Роге резервов воды осталось на несколько недель

В Кривом Роге скоро закончится вода.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

По его словам, запасов воды осталось на несколько недель. Поэтому следующие месяцы. Уже в августе или сентябре криворожцы могут остаться совсем без водоснабжения.

В настоящее время продолжается строительство нового водопровода. Если все пойдет по плану, то в Кривом Роге снова будет нормальное водоснабжение.

Водопровод будет состоять из трех звеньев протяженностью ~150 км и сможет обеспечить водой не менее миллиона человек. Когда именно закончатся работы – пока неизвестно.

Что предшествовало

Месяц назад россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Тысячи домов затопило, а несколько миллионов человек остались без нормального доступа к воде, ведь из-за разрушения гидросооружения, Каховское водохранилище откуда ее брали, превратилось в пустыню.

В частности, угроза остаться без воды нависла над 70% жителей Кривого Рога, получавших воду из Южного водохранилища, куда вода попадала из Каховского моря. В конце июня началось строительство нового водопровода, который позволит брать воду для нужд жителей Кривого Рога из реки Ингулец. А пока его строительство продолжается, воду людям будут подвозить цистернами.

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