Павлоград, Синельниково, Новомосковск: на Днепропетровщине до января 2024-го должны переименовать 35 населенных пунктов

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.

Так, в Днепропетровской области до 27 января 2024 года должны переименовать 35 населенных пунктов: 4 города, 26 сел, 3 поселка и 2 поселка городского типа.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, содержащих символику российской имперской политики в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». В течение следующих шести месяцев, до 27 января 2024 года, местные власти должны подать в Верховную Раду Украины свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование в соответствии с законом, — говорится в сообщении.

Например, в этот перечень вошли: Новомосковск – ведь это производное от названия столицы государства-агрессора рф: Павлоград – так его переименовали в честь сына Екатерины II Павла I; Синельниково – это название в честь российского государственного и военного деятеля Синельникова И. М.; Першотравенск – это яркий пример массовой советской идеологической топонимической номинации; Гвардейское – это производное от большевистских парамилитарных отрядов Красной гвардии и т.д.

Полный перечень:

В списке также есть населенные пункты и других регионов Украины. Отмечается, что этот перечень не исчерпывающий и будет дополняться. В него пока не вошли населенные пункты, расположенные на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, ранее мы писали, что переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название города. Также читайте: Жители Днепра хотят переименовать улицу Софии Ковалевской: какое название предлагают.

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