Маскируется под сухую ветку: на Днепропетровщине заметили редкую краснокнижную птичку (ФОТО)

Недавно в Кривом Роге в парке «Юбилейный» заметили редкую краснокнижную птичку — сплюшку евразийскую.
Фото опубликовал в Facebook Валерий Коцюруба.
Заметить такую птицу очень трудно, ведь они хорошо маскируются — обычно под сухую ветку.
Отметим, евразийская сплюшка, или Совка (Otus scops) – немногочисленная сова в орнитофауне Украины, размером с дрозда. Ареал распространения обхватывает Южную и Центральную Европу, Северную Африку, Центральную Азию. Зимует в Экваториальной Африке. В Украине это перелетная гнездовая птица, встречающаяся на юге лесостепи, в степи, Карпатах и Крыму.
Интересный факт: сплюшки – моногамы – то есть они образуют пару на всю жизнь.
Эти птички включены в Красную книгу Украины, а также — в Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES) (Приложение II), Бернскую (Приложение II) конвенцию.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре под окнами горожан поселился “живой будильник”: не дает спать ночью.
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