Подвесили на дереве и «украсили» бельем: в Днепре неизвестные надругались над шеринговыми самокатами (ФОТО)

То их в реке утопят, то в мусорный бак выбросят, то «разберут на запчасти».
А в этот раз вандалы пошли дальше.
Так, на одной из улиц Днепра неизвестные подвесили самокат на дереве. Зачем – непонятно, может, не понравилось, с какой скоростью он ехал.
А на другой локации города днепряне решили «украсить» самокат нижним бельем. Возможно, подумали, что ему не хватает одежды, потому и подарили свои… трусы. Трусы, карл.
Напомним, сервис проката самокатов заработал в нашем городе в 2021 году. После начала полномасштабной войны компании, предоставлявшие эти услуги, приостановили работу. И только в апреле 2023-го шеринг самокатов стал снова доступным в Днепре.
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