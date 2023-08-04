Спортсменка-экстремалка из Днепропетровщины завоевала «золото» на турнире по хайдайвингу

Об этом сообщили на сайте Покровского городского совета.
С 28 по 30 июля в Швейцарии проходил чемпионат по хайдайвингу, на котором золото получила спортсменка из Днепропетровщины Нелли Чукановская.
Девушка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в воду с естественных высот. Участники турнира должны были прыгнуть с платформы, расположенной на скале, и приземлиться в воду.
Спортсменка одержала победу среди юниоров и заняла четвертое место среди взрослых.
Нелли Чукановская – спортсменка из Покрова, обучающаяся в Днепровском профессиональном колледже спорта. В мае завоевала серебро на турнире по прыжкам, который проходил в Хорватии, а в июле победила на чемпионате среди юниоров в Италии.
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