Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатах

Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатах

Сегодня 10:00
просмотров

В 2023 году в Украине ужесточили проверки субсидиантов.

Новости Днепра про Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатах

По данным Пенсионного фонда, около 10% населения, которым предоставляются субсидии, на самом деле в этой помощи не нуждаются. Потому им отказывают в выплатах.

Итак, чаще всего можно лишиться жилищной субсидии при следующих условиях:

1.Задолженность за коммунальные услуги

В случае если домохозяйство не оплачивает коммунальные услуги, то оно входит в реестр должников. При этом долг не начислят при наличии документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии, если это было причиной неоплаты платежа. После погашения долга или заключения договора на его реструктуризацию, субсидию снова начнут выплачивать.

2. Скрытие настоящего дохода

Это самая частая причина, по которой можно лишиться субсидии. Однако до тех пор, пока не пройдет проверка, обнаружить таких нарушителей невозможно. Люди указывают одни доходы в декларациях, а на самом деле реальные цифры оказываются другими. По условиям получения субсидий, если человек совершает дорогие покупки, имеет депозит более 50 тысяч гривен, площадь его квартиры превышает норму в 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м, то все это является основаниями для отказа в выплатах. Субсидия по закону назначается тем гражданам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

3. Смена места жительства

Субсидию рассчитывают на конкретную площадь недвижимости. Если вы переезжаете, то нужно сообщить органы ПФУ, которые отвечают за начисление субсидий, о смене места жительства. Получателями субсидии могут быть как зарегистрированные (прописанные) граждане, так и не зарегистрированные, но фактически проживающие, например, арендаторы или переселенцы. Для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

4. Смерть получателя выплат

Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому оказывалась помощь. Родственникам такого гражданина необходимо предоставить в ПФУ справку о смерти, чтобы домохозяйству перестали начислять субсидию. Иначе потом все равно придется вернуть незаконно начисленную сумму, когда проверка обнаружит факт смерти получателя.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция.

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатахУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатахРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:33
В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.

На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться
Новости Днепра
Сегодня 08:30
На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

Все под контролем!

Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые
Новости Днепра
Сегодня 07:48
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки
Новости Днепра
Вчера 19:22
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой…

Последние новости

В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)
В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.

Сегодня 09:33
7
просмотров
К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город
К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город

К Земле приближается комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться
На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

Все под контролем!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:48
4
просмотров
В Днепре переименовали популярный музей: подробности
В Днепре переименовали популярный музей: подробности

Немногие знают, но Музей АТО официально назывался Музей "Общественный подвиг Днепропетровщины в событиях АТО".

Сегодня 07:15
2
просмотров
Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко
Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.

Вчера 21:59
9
просмотров
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Днепр посетит адская жара.

Вчера 21:16
94
просмотров
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.

Вчера 20:41
6
просмотров
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.

Вчера 19:58
15
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх