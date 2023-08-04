Жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатах

В 2023 году в Украине ужесточили проверки субсидиантов.

По данным Пенсионного фонда, около 10% населения, которым предоставляются субсидии, на самом деле в этой помощи не нуждаются. Потому им отказывают в выплатах.

Итак, чаще всего можно лишиться жилищной субсидии при следующих условиях:

1.Задолженность за коммунальные услуги

В случае если домохозяйство не оплачивает коммунальные услуги, то оно входит в реестр должников. При этом долг не начислят при наличии документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии, если это было причиной неоплаты платежа. После погашения долга или заключения договора на его реструктуризацию, субсидию снова начнут выплачивать.

2. Скрытие настоящего дохода

Это самая частая причина, по которой можно лишиться субсидии. Однако до тех пор, пока не пройдет проверка, обнаружить таких нарушителей невозможно. Люди указывают одни доходы в декларациях, а на самом деле реальные цифры оказываются другими. По условиям получения субсидий, если человек совершает дорогие покупки, имеет депозит более 50 тысяч гривен, площадь его квартиры превышает норму в 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м, то все это является основаниями для отказа в выплатах. Субсидия по закону назначается тем гражданам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

3. Смена места жительства

Субсидию рассчитывают на конкретную площадь недвижимости. Если вы переезжаете, то нужно сообщить органы ПФУ, которые отвечают за начисление субсидий, о смене места жительства. Получателями субсидии могут быть как зарегистрированные (прописанные) граждане, так и не зарегистрированные, но фактически проживающие, например, арендаторы или переселенцы. Для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

4. Смерть получателя выплат

Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому оказывалась помощь. Родственникам такого гражданина необходимо предоставить в ПФУ справку о смерти, чтобы домохозяйству перестали начислять субсидию. Иначе потом все равно придется вернуть незаконно начисленную сумму, когда проверка обнаружит факт смерти получателя.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция.

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