На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

Об этом сообщили в областной полиции.
Все произошло в ночь на 3 августа в одном из частных домов в Павлограде. Неизвестные через окно ворвались в дом 83-летней женщины, которая жила со своим 60-летним сыном. Разбойники начали угрожать бабушке ножом, а затем избили мужчину. Воры заставили пенсионерку отдать свой телефон и 15 тысяч гривен. После этого скрылись.
60-летний мужчина получил легкие телесные повреждения, поэтому его забрали в больницу.
Как установили полицейские, к совершению разбойного нападения причастны двое местных жителей – 41-летний мужчина и несовершеннолетний 16-летний парень. Их доставили в отделение полиции и задержали в порядке ст. 208. Похищенное имущество – изъяли. Задержанным вручили сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), предусматривающий до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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