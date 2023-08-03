Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Днепр посетит адская жара.

Август по прогнозам синоптиков будет бить все температурные рекорды. Сейчас аномальная жара царит в Европе, где от африканских температур плавится асфальт и засыхает урожай.

С 4 августа значительную территорию Украины накроет жаркий атмосферный фронт.

Однако в выходные будет жарче. 5 и 6 августа ожидается +32…+38 °C. Прохлада задержится только в западных регионах, где температура воздуха не будет выше +27. Об аномальной жаре предупреждает и Укргидрометцентр. В Днепре жарче всего будет в субботу и воскресенье. Даже ночью температура воздуха не опуститься ниже +26 градусов тепла.

Как уберечься от жары

Чтобы уберечься от жары, выбирайте легкую светлую одежду. Желательно на голову надеть кепку или шляпку. Лучше не выходить на улицу посреди дня, отложив прогулки до вечера. С собой следует прихватить бутылку холодной воды.

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