Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Август по прогнозам синоптиков будет бить все температурные рекорды. Сейчас аномальная жара царит в Европе, где от африканских температур плавится асфальт и засыхает урожай.
С 4 августа значительную территорию Украины накроет жаркий атмосферный фронт.
Однако в выходные будет жарче. 5 и 6 августа ожидается +32…+38 °C. Прохлада задержится только в западных регионах, где температура воздуха не будет выше +27.
Об аномальной жаре предупреждает и Укргидрометцентр.
В Днепре жарче всего будет в субботу и воскресенье. Даже ночью температура воздуха не опуститься ниже +26 градусов тепла.
Чтобы уберечься от жары, выбирайте легкую светлую одежду. Желательно на голову надеть кепку или шляпку. Лучше не выходить на улицу посреди дня, отложив прогулки до вечера. С собой следует прихватить бутылку холодной воды.
Читайте также:
Автор:
Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время…
Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих…
Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый…
В Днепр и область мог попасть опасный кофе.
Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.
Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.
Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.
В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой дом.
В Днепр и область мог попасть опасный кофе.
Берегите себя и своих любимцев!
В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.
Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.
Присмотритесь к фото!
Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!