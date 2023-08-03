Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Сегодня 21:16
просмотров

Днепр посетит адская жара.

Новости Днепра про Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Август по прогнозам синоптиков будет бить все температурные рекорды. Сейчас аномальная жара царит в Европе, где от африканских температур плавится асфальт и засыхает урожай.

С 4 августа значительную территорию Украины накроет жаркий атмосферный фронт.

Новости Днепра про Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Однако в выходные будет жарче. 5 и 6 августа ожидается +32…+38 °C. Прохлада задержится только в западных регионах, где температура воздуха не будет выше +27.

Об аномальной жаре предупреждает и Укргидрометцентр.

В Днепре жарче всего будет в субботу и воскресенье. Даже ночью температура воздуха не опуститься ниже +26 градусов тепла.

Новости Днепра про Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Как уберечься от жары

Чтобы уберечься от жары, выбирайте легкую светлую одежду. Желательно на голову надеть кепку или шляпку. Лучше не выходить на улицу посреди дня, отложив прогулки до вечера. С собой следует прихватить бутылку холодной воды.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жараУкраїнська Новости Днепра про Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жараРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука
Новости Днепра
Сегодня 21:59
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время…

Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 20:41
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих…

Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища
Новости Днепра
Сегодня 19:58
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый…

На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься
Новости Днепра
Сегодня 18:46
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Последние новости

В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.

Сегодня 21:59
4
просмотров
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.

Сегодня 20:41
3
просмотров
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.

Сегодня 19:58
7
просмотров
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой дом.

Сегодня 19:22
4
просмотров
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Сегодня 18:46
7
просмотров
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

Сегодня 18:18
10
просмотров
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн

В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.

Сегодня 17:53
3
просмотров
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.

Сегодня 17:07
2
просмотров
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Присмотритесь к фото!

Сегодня 17:01
4
просмотров
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом

Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.

Сегодня 16:46
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх