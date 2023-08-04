Мешканців Дніпра масово позбавляють субсидій: чотири основні причини відмови у виплатах

2023 року в Україні посилили перевірки субсидіантів.

За даними Пенсійного фонду, близько 10% населення, яким надаються субсидії, насправді цієї допомоги не потребують. Тому їм відмовляють у виплатах.

Отже, найчастіше можна позбутися житлової субсидії за таких умов:

1. Заборгованість за комунальні послуги

Якщо домогосподарство не оплачує комунальні послуги, воно входить до реєстру боржників. При цьому борг не нарахують за наявності документального підтвердження про затримку заробітної плати чи пенсії, якщо це було причиною несплати платежу. Після погашення боргу або укладання договору на його реструктуризацію субсидію знову почнуть виплачувати.

2. Приховування доходів

Це найчастіша причина, через яку можна позбутися субсидії. Однак доти, доки не пройде перевірка, виявити таких порушників неможливо. Люди вказують одні доходи у деклараціях, а насправді реальні цифри виявляються іншими. За умовами отримання субсидій, якщо людина здійснює дорогі покупки, має депозит понад 50 тисяч гривень, площа її квартири перевищує норму 130 кв. м або площа будинку понад 230 кв. м, то все це є підставою для відмови у виплатах. Субсидія згідно із законом призначається тим громадянам, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

3. Зміна місця проживання

Субсидію розраховують на конкретну площу нерухомості. Якщо ви переїжджаєте, потрібно повідомити органи ПФУ, які відповідають за нарахування субсидій, про зміну місця проживання. Одержувачами субсидії можуть бути як зареєстровані (прописані) громадяни, так і не зареєстровані, але фактично проживаючі, наприклад, орендарі або переселенці. Для ВПО необов’язково мати договір оренди житла.

4. Смерть одержувача виплат

Виплати скасовують у разі смерті особи, якій надавалася допомога. Родичам такого громадянина необхідно надати до ПФУ довідку про смерть, щоб домогосподарству перестали нараховувати субсидію. Інакше потім все одно доведеться повернути незаконно нараховану суму, коли перевірка виявить факт загибелі одержувача.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра оформити субсидію у кілька кліків: відеоінструкція.

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