В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

В Днепре значительно подешевел лук. Если в июле за килограмм просили в среднем по 50 гривен за «старый» и 34 грн за «молодой», то сейчас цены на 10-15 гривен меньше.
Такое стремительное понижение стоимости лука объясняют отсутствием спроса. К тому же фермеры массово начали сбор нового урожая, поэтому на рынке овоща больше чем достаточно.
Специалисты отмечают, что цены на лук меньше прошлогодних. Это вызывает беспокойство у производителей, которые боятся, что не смогут реализовать товар, даже снизив цены. Особенно когда начнется сбор поздних сортов.
Фермеры предполагают, что даже резкое понижение цены не повлияет на количество проданного товара.
Что касается цен в супермаркетах Днепра, то здесь все зависит от сорта и внешнего вида. К примеру, в супермаркете АТБ за килограмм обычного раннего репчатого лука просят 18 гривен. А вот фиолетовая «Марс» стоит 33 гривны.
Лук белый сорта «Стерлинг» стоит 35 гривен.
В супермаркете Варус за молодой репчатый лук просят по 18 гривен.
У Сильпо цена не сильно отличается. За килограмм раннего репчатого лука просят чуть больше 18 гривен.
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