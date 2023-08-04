На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

Все под контролем!

Сегодня, 4 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв, но причин для паники нет – он производственный.

Так, в 14:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Но не игнорируйте воздушные тревоги!

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