Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

Сегодня 08:30
просмотров

Все под контролем!
Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

фото условное.

Сегодня, 4 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв, но причин для паники нет – он производственный.

Так, в 14:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Но не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноватьсяУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноватьсяРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые
Новости Днепра
Сегодня 07:48
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки
Новости Днепра
Вчера 19:22
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой…

На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно
Новости Днепра
Вчера 18:18
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн
Новости Днепра
Вчера 17:53
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн

В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.

Последние новости

К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город
К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город

К Земле приближается комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

Сегодня 09:00
5
просмотров
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые
Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:48
4
просмотров
Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко
Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.

Вчера 21:59
8
просмотров
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Днепр посетит адская жара.

Вчера 21:16
59
просмотров
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.

Вчера 20:41
6
просмотров
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.

Вчера 19:58
15
просмотров
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой дом.

Вчера 19:22
8
просмотров
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Вчера 18:46
10
просмотров
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

Вчера 18:18
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх