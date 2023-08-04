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На Дніпропетровщині сьогодні пролунає вибух: чому не варто хвилюватися

Сьогодні 08:30
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Усе під контролем!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунає вибух: чому не варто хвилюватися

фото умовне.

Сьогодні, 4 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух, але підстав для паніки немає – він виробничий.

Так, о 14.00 буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Але не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунає вибух: чому не варто хвилюватисяУкраїнська

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