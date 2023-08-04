У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці

Мало хто знає, але Музей АТО офіційно називався Музей “Громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО”.

Але нещодавно його перейменували на Музей сучасної російсько-української війни. Таке рішення ухвалили на сесії Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомили на сторінці закладу у ФБ.

Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради Музей “Громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” перейменовано на Музей сучасної російсько-української війни. Рухаємося далі. Дякуємо щодня нашим захисникам. Чекаємо в Музеї, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цей музей заснований у січні 2016 року. Він складається з внутрішньої (розміщується в приміщенні діорами «Битва за Дніпро») та вуличної експозиції — «Шляхами Донбасу». Зараз експозиція часто поповнюється знищеною технікою російських окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дали нову назву театру та музичній академії.

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