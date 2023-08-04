Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці

Сьогодні 07:15
просмотров

Мало хто знає, але Музей АТО офіційно називався Музей “Громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО”.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці

Але нещодавно його перейменували на Музей сучасної російсько-української війни. Таке рішення ухвалили на сесії Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомили на сторінці закладу у ФБ.

Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради Музей “Громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” перейменовано на Музей сучасної російсько-української війни. Рухаємося далі. Дякуємо щодня нашим захисникам. Чекаємо в Музеї, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цей музей заснований у січні 2016 року. Він складається з внутрішньої (розміщується в приміщенні діорами «Битва за Дніпро») та вуличної експозиції — «Шляхами Донбасу». Зараз експозиція часто поповнюється знищеною технікою російських окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дали нову назву театру та музичній академії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі стрімко “рухнули” ціни на популярний овоч: як змінилася вартість кілограму цибулі
Новини Дніпра
Вчора 21:59
У Дніпрі стрімко “рухнули” ціни на популярний овоч: як змінилася вартість кілограму цибулі

Останні місяці вартість цибулі била рекорди, проте останнім часом ціна…

Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека
Новини Дніпра
Вчора 21:16
Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

До Дніпра навідається пекельна спека.

Український інститут нацпам’яті вимагає перейменувати шість селищ навколо Дніпра: у чому річ
Новини Дніпра
Вчора 20:41
Український інститут нацпам’яті вимагає перейменувати шість селищ навколо Дніпра: у чому річ

Український інститут національної пам'яті підготував перелік назв населених пунктів, які…

Козацька “Антлантида” стрімко заростає зеленню: нові фото обмілілого Каховського водосховища
Новини Дніпра
Вчора 19:58
Козацька “Антлантида” стрімко заростає зеленню: нові фото обмілілого Каховського водосховища

За два місяці Каховське море з пустелі перетворилося на зелений…

Наверх