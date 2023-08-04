У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці

Але нещодавно його перейменували на Музей сучасної російсько-української війни. Таке рішення ухвалили на сесії Дніпропетровської обласної ради.
Про це повідомили на сторінці закладу у ФБ.
Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради Музей “Громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” перейменовано на Музей сучасної російсько-української війни. Рухаємося далі. Дякуємо щодня нашим захисникам. Чекаємо в Музеї, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, цей музей заснований у січні 2016 року. Він складається з внутрішньої (розміщується в приміщенні діорами «Битва за Дніпро») та вуличної експозиції — «Шляхами Донбасу». Зараз експозиція часто поповнюється знищеною технікою російських окупантів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дали нову назву театру та музичній академії.
Читайте також:
Автор:
Останні місяці вартість цибулі била рекорди, проте останнім часом ціна…
До Дніпра навідається пекельна спека.
Український інститут національної пам'яті підготував перелік назв населених пунктів, які…
За два місяці Каховське море з пустелі перетворилося на зелений…